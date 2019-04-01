5刷50分大三元 哈登擒王當王

火箭哈登（左）昨飆出生涯第5次「半百三雙」，並完成2千顆三分球里程碑。（美聯社）

暴龍痛宰公牛拿下3連勝，林書豪（右）替補上陣，連2場進帳12分。（美聯社）

國王輸球 西部8強出線

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「大鬍子」哈登昨對國王人馬予取予求，50分、11籃板、10助攻完成生涯第42次「大三元」，第5度「半百三雙」更締聯盟新猷！火箭在主場以119：108笑納2連勝，也終結國王季後賽希望，西部8強出線但排名未定。

火箭總帥丹東尼嘆說，「我始終納悶，天啊，他能每場辦到嗎？然後這幾年他都達成了。」儘管三分球23投僅7中，哈登仍榮膺史上第9位達成2千顆三分球里程碑的射手；第18次單場至少50分也超越名人堂球星貝勒獨居史上第4。上季MVP及得分王哈登說：「我保持侵略性，不論助攻、切入突破或外線投射。」

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目前西部8強依序為勇士、金塊、火箭、拓荒者、爵士、快艇、馬刺、雷霆。國王開高走低，原想暌違13年重返季後賽，但37勝39敗屈居第9，與馬刺、雷霆都有7場勝差，例行賽只剩6役確定出局。

暴龍一哥雷納德休兵，全隊客場仍狂飆18記三分彈，124：101痛宰公牛，搶下3連勝，林書豪替補近24分鐘，三分球2投全中，連2場得分上雙挹注12分，另有3助攻、2籃板、2抄截，回溫手感對季後賽是利多。

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