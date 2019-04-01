ABL季後賽》吳永盛拚到抽筋 夢想家仍吞首敗

吳永盛（右）昨進攻表現傑出，但末節大腿抽筋，夢想家也以3分之差吞下季後賽首敗。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕東南亞籃球聯盟季後賽頭號種子寶島夢想家，昨在彰化體育館主場迎戰第八種子泰國吸血鬼，不過先發後衛李學林膝蓋扭傷缺陣，加上外援米勒遭禁賽，戰力受損，最後在讀秒階段遭對手關鍵上籃逆轉，終場以80：83吞敗，在三戰兩勝系列賽以0：1落後，第二戰夢想家週三將作客泰國。

寶島夢想家昨改由陳世念、吳永盛先發，擁有旅美經驗的吳永盛首節展現進攻侵略性，單節9分進帳，不過出賽31分鐘的他末節大腿抽筋，最後連走進記者會都有點困難。他表示，很可惜沒能贏球，不過這是很棒的經驗，職業生涯第一年就能打季後賽，下一場他會持續做好教練交代的任務。

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夢想家教練穆雷表示，泰國隊身體素質各方面都很不錯，快攻就拿30分，儘管球隊防守盡力了，還是未能成功斷球。米勒因累積5次技術犯規遭聯盟禁賽1場，穆雷表示，他不想為輸球找藉口，但少了米勒真的差很多。

李學林週一將赴醫院檢查膝蓋傷勢，下一場預計持續缺陣，穆雷表示，客場依舊會讓陳世念先發，鄭瑋擔任首要替補，目標是扳平戰局，把系列賽帶回主場。

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