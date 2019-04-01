UVL》擊潰越南國手 台師大重返后座

台師大擊敗北市大學封后，球員開心慶祝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕以預賽全勝之姿晉級的台灣師大，昨在107學年度UVL大專排球聯賽女子組冠軍戰，以25：20、25：19、25：14擊敗北市大學封后。

台師大曾在99學年度至105學年度締造7連霸，去年遭正修科大中斷連霸，以亞軍作收，今年捲土重來，預賽取得全勝，4強戰再輕取中山大學，闖進冠軍戰。

面對有越南國手譚緹坐鎮的北市大，隊長吳韋華表示，球隊特別針對她的攻擊做研究，也收到成效。

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去年因左膝十字韌帶斷裂未能上陣的台師大舉球員廖苡任表示，重新站上UVL舞台，心情有點緊張、興奮，「去年剛開完刀，在場邊很沮喪，這次回來對自己期許很高，希望能幫助球隊。」

雖然無緣冠軍，北市大教練鄧衍敏仍給予子弟兵肯定，她認為球員整體發揮比準決賽好，且這場對大一、大二的年輕球員是很好的學習機會，「相信這場冠軍戰會一直留在她們心中。」

女子組季軍戰，台北商大以25：11、25：20、25：22力退中山大學，寫下隊史最佳。教練鄭世賢說：「他們平常課業壓力很大，還願意犧牲自己的時間來訓練，能帶領她們是很開心的事情。」

表現突出的李昀修說，大一就幫學校締造好成績，真的很開心，希望未來幾年球隊越來越好。

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