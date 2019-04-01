轟到上層看台 哈波「搖滾」球迷

耶利奇連3場開轟。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前天才和隊友目睹高德史密特單場3轟肆虐，去年國聯MVP耶利奇，自然不會不吭聲，昨他砲轟紅雀菜鳥哈德森，締造開季連3場開轟，成為隊史首人，也幫球隊以4：2在主場討回顏面。

費城人新星哈波全壘打達465英尺，直擊費城主場上層看台。（法新社）

外星來的耶利奇 連3場開轟

「他跟我們在不同星球上！」釀酒人先發投手伍德魯夫誇張的讚賞耶利奇，「他很特別，不會被對方牽著走，他幾乎擁有所有技巧，看他打球很有趣。」

耶利奇開季連3場開轟，也是史上第35人，若今天再開轟，則是史上第6人。去年他拿下國聯MVP，今年成績也受到關注，他說：「每年都是新的一年，我不會去追求任何數據，比起過往或是未來，把握當下才是最重要的。」

費城人休賽季大肆補強，昨役兩大新星哈波、瑞爾穆托同場開轟。瑞爾穆托擊出超前轟，哈波的全壘打則達465英尺，直擊費城主場上層看台，三壘手法蘭柯也開轟，幫助球隊以8：6勝了去年國聯東區龍頭勇士，今再勝就橫掃。

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哈波成為費城新寵，棒次接在他之後的霍金斯感受特別深，笑說他在打擊區預備時，觀眾的歡呼聲掩蓋所有聲音，是他前年登上大聯盟以來，從未聽過的音量。

哈波則說，昨天那轟是他生涯打過最酷的全壘打之一，因為擊球當下，他也能感受到全場沸騰。

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