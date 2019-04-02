哈波連兩戰「轟」狂 開季掀MVP話題

哈波（右）昨7局再度開砲，連續兩天開轟，讓費城主場球迷大喊「MVP」！（今日美國）

才開季就在預測國聯MVP，會不會太早？！但都拿過這項殊榮的「費城新寵」哈波和「外星來的」耶利奇，就已在互「轟」苗頭，讓開季才各打3場和4場的費城人、釀酒人，各有MVP最佳候選人。

費城人3連勝 聯盟唯一

〔記者倪婉君／綜合報導〕「MVP！MVP！」以史上最大合約加入費城人的哈波，昨在主場市民銀行球場就聽到球迷這樣高分貝的呼喊聲，他在開幕戰繳白卷之後，前天和昨天都有全壘打演出，幫助球隊橫掃勇士，也沉浸在球迷的加油喜悅中。

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26歲的哈波以13年3.3億美元（約台幣102.4億）超大約加盟後，一舉一動都成焦點，開幕戰3打數未敲安還吞2K後，他也嘗到球迷的噓聲伺候。但前天轟出465英尺特大號首轟，昨7局又再度開砲後，哈波已享受到「MVP級」待遇，他也希望繼2015年於國民拿下國聯MVP之後，在新東家能再奪此殊榮。

明重回國民 華府掀「波」

「實在是太棒了，球迷每天晚上都現身為我們加油，尤其又是在這麼冷的夜晚。」哈波目前在費城人3戰累計9打數3安打，包括2發全壘打，他明天要隨隊迎戰老東家國民，更是精采可期。哈波除了明天和國民王牌薛哲的對決是看點，對他不諒解的國民球迷是否會有瘋狂舉動，也可期待。

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不管如何，哈波助費城人寫下3連勝，是目前大聯盟唯一不敗隊伍，若明天再贏國民，將是1915年以來首次開季4勝0敗。此外，前3戰主場湧進12萬0476名球迷，也是自2012年以來最捧場。

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