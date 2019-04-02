從父遺願不奔喪 菊池5日銜哀拚首勝

菊池雄星昨於牛棚觀看隊友與紅襪對戰。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在父親雄治因癌症病逝後，27歲的水手日籍左投菊池雄星已決定不返日奔喪，要照原訂計畫於5日對白襪先發；水手教頭瑟維斯表示尊重菊池的決定，但強調選手也是人，對他們來說，這是困難的決定。

菊池雄星的父親於前天過世，享年59歲，他本人則透過球團發表聲明，表示自己在日前返日比賽時，已得知父親心願是希望他繼續專注在比賽上。因此，菊池在球場的作息照常，也不會動用大聯盟最多7天的喪假，決定留在美國繼續接下來的球季，用好表現以慰父親在天之靈。

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菊池在大聯盟已出賽兩場，初登板是3月21日在東京巨蛋投4.2局失2分，第2場則是3月30日對紅襪繳出6局失3分的優質好投，只可惜被牛棚搞砸勝利，目前仍在尋求大聯盟首勝。

瑟維斯尊重菊池的想法，並表示幸好赴日進行海外開幕戰時，菊池有和父親見到面，「我知道那種父子關係非常強烈，他們的家庭也很緊密。」瑟維斯表示不能透露太多細節，但那是菊池和家人的決定，「他認為留在這裡，就是正確的事情。」

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