對決洋聯5王牌 大王「菜鳥年」考驗

王柏融今起展開旅日第一個客場系列戰，今年將陸續對決洋聯5隊王牌。 （資料照）

今起3連戰樂天 王柏融挑戰洋聯ACE

有機會尬宋家豪

〔記者吳清正、黃照敦／綜合報導〕「大王熱」繼續在台日兩地發燒！王柏融隨火腿出征，今天下午3點將在仙台市作客，對戰有台灣強投宋家豪在內的樂天隊，這將是王柏融旅日後第一個客場系列戰，接下來洋聯投手群磨刀霍霍，對單挑連2年「台灣四割男」都顯得躍躍欲試。

王柏融上週主場3戰，對戰多名陌生的歐力士投手，13打數3安打1打點、3K，無保送，努力加速適應對決控球精準的日職投手。

對抗ACE圍剿 日職考驗

王柏融展開日職生涯，太平洋聯盟5個對手輪番上陣，尤其今年必將多次和各隊王牌投手對決，上週首戰碰上歐力士隊開幕戰先發投手山岡泰輔，大王3打數掛0，接下來樂天隊岸孝之、西武隊多和田真三郎、軟銀隊千賀滉大和羅德隊石川步等各隊頭號王牌都有機會碰上；王柏融第一年面對這些ACE（王牌）圍剿，將是嚴苛考驗，也是他能否站穩日職的觀察指標。

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今起3連戰樂天隊，王柏融還不一定碰到生涯有8個球季勝投達到2位數，去年11勝4敗、防禦率2.72的王牌岸孝之，今先過樂天左投、去年4勝9敗的辛島航這一關。5日起火腿隊在東京巨蛋主場和西武隊3連戰，王柏融將對上去年大爆發的多和田，多和田生涯前兩個球季共12勝，去年以16勝拿下洋聯勝投王，包括5場完投、2場完封。

火腿隊4月9日起出戰被各界看好將奪得洋聯冠軍的軟銀隊，擔任開幕戰先發的千賀從育成選手拚到王牌地位，連續3年勝投達到2位數，曾獲得2017年經典賽最佳投手獎，今年開幕戰球速更已飆上161公里，並列日投史上第2快，僅次於大谷翔平，大王若有機會和火球男千賀直球對決，將是一大看點。4月12日起王柏融最後將出戰羅德隊，可能碰上去年東山再起、投出9勝的石川，他等著對決大王。

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