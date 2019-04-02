中職30系列》難以想「象」的紀錄 1994單季40場滿場！

2013年中職有10場滿場，和當時史上最大咖曼尼旋風襲台有關。（資料照）

中職前兩年單季都只有2場比賽觀眾滿場，今年例行賽欲填滿球場，還需對戰話題刺激推波助瀾，其實史上曾有單季40場滿場、連續3年至少27場滿場等現在看來不可思議的紀錄。

中職的第1場滿場出現在職棒元年（1990年）3月29日，由兄弟象和三商虎在可容1萬人的立德球場所締造；當時容量最大、1萬6000人的老台北球場第1場滿場則是4月29日，由兄弟象出戰味全龍。職棒元年共有4場滿場，兄弟象和味全龍各參與了3場，其中2場是龍象大戰。

1991年滿場的比賽增加到10場，兄弟象全部都有參與，其中7場是龍象大戰，另外3場由兄弟象對三商虎。

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1994最多滿場

兄弟象參與39場

原本就有高人氣的兄弟象，1992年戰績突飛猛進，包辦上、下半季冠軍，並開啟總冠軍3連霸，票房也大爆發，滿場比賽達到27場，兄弟象同樣全部都有參與，包括12場龍象大戰和9場獅象大戰。

1993年滿場再增加到32場，兄弟象參與其中31場，包括14場龍象大戰、10場獅象大戰；1994年（職棒5年）更創下40場滿場的最高紀錄，兄弟象參與39場，象隊最後也締造隊史第一次三連霸。

1992-94連3年

至少27場滿場

1995年仍有22場滿場，但是1996年起受到職棒賭博案影響，票房急遽下滑，1997和1998年只剩1場滿場，1999年首度整季沒有滿場比賽，並延續到2001年。

2001年底世界盃棒球賽在台灣舉行，有15名中職球員參賽的台灣隊勇奪第3名，再度掀起棒球熱，2002年中職票房上升57.6%，包括7場滿場，兩聯盟剛合併後的2003、04年分別有12場和10場滿場。不過，2005年起中職連續4年票房衰退，2007、08年又沒有滿場的比賽，最近10年最多的是2013年的10場，和當時史上最大咖曼尼旋風襲台有關。

（記者吳清正）

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