浪花兄弟狂炸黃蜂 勇士朝西霸天邁進

勇士與金塊未來例行賽對決

〔記者林岳甫／綜合報導〕力保西部龍頭為首要任務的勇士，昨全隊共砍進21顆三分球，其中「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森包辦11記，最終以137：90大勝黃蜂，加上爭分部龍頭勁敵金塊以90：95不敵巫師，灣區大軍以1場勝差，獨居西部首位。

K.湯普森幫勇士大勝黃蜂。（歐新社）

柯瑞狂轟黃蜂。（今日美國）

柯瑞前役砍11顆三分球，卻無法幫球隊獲勝，昨延續近期火燙手感，共出手14次、命中8球，包括三分球8投5中、罰球4罰全進，攻下25分外帶6助攻、5籃板，柯瑞連8場至少投進5記三分球，締造生涯最佳。值得一提的是，杜蘭特、D.格林此仗皆送出9助攻，柯瑞說：「我們傳球傳得很棒，尤其杜蘭特、格林的組織替我和湯普森製造很多出手好機會。」

不只柯瑞受益，湯普森共進6顆三分球，斬獲次高24分，生涯例行賽三分球進球數1788顆，超越日前來台路易斯的1787顆，居史上第16名。

勇士明在主場甲骨文中心將與金塊對決，只要闖過金塊這關，接下來5場比賽對手僅快艇勝率逾5成，另4場分別為湖人、騎士、鵜鶘與灰熊，勝率皆在5成以下，外界看好灣區大軍能暌違1季再度成為西霸天，續朝3連霸邁進。

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金塊爭霸難度高

相較勇士賽程強度低，昨不敵無緣季後賽巫師的金塊，接下來更是場場硬戰，除對勇士，還要兩度碰上拓荒者及馬刺、爵士等西部8強勁旅。如今，金塊想爭西部龍頭寶座，以及追平2013年單季57勝隊史於NBA最佳成績，恐有難度。

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