國訓中心執行長 李文彬續任

李文彬（左）獲教育部常務次長、國訓董事長林騰蛟（右）提名，續任國訓中心執行長。 （記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕國家運動訓練中心昨召開第2屆董、監事會議，會中14位董事、3位監事皆同意由現任執行長李文彬續任至2022年12月底，期待他帶領國訓中心持續給予國手最佳後勤支援，於明年東京奧運創佳績。

據國訓中心設置條例，執行長由董事長提名，再由董事會通過後聘任。昨教育部常務次長、國訓董事長林騰蛟提名李文彬，14位董事包括舉重名將郭婞淳、前跆拳道好手陳怡安，以及3位監事皆無異議，通過續聘案。

李文彬屬專任執行長，與前兩任執行長邱炳坤、林晉榮由學校借調不同，因此李文彬任期從今年1月1日起，至2022年12月31日屆滿。林騰蛟透露，即使執行長任期4年，但每年仍會進行考評，若未達預期，仍可能被董事會解職。

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此外，兩位舉重名將林子琦、許淑淨日前皆因用藥遭禁賽，而兩人恩師蔡溫義仍在國訓中心擔任國家隊教練，其適任性飽受質疑。李文彬表示，本週會與舉重協會、體育署敲定開會時間，最快在下週討論蔡溫義的去留。

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