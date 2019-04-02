T.楊恩絕殺公鹿 角逐新人王有望

T.楊恩絕殺公鹿。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕T.楊恩雖手感欠佳，昨延長賽幸運補籃絕殺，助無緣季後賽的老鷹守護主場及尊嚴，136：135氣走東霸天公鹿，這位菜鳥控衛也重燃爭奪本季新人王的希望，與獨行俠超級新秀東契奇競爭白熱化。

正處重建的老鷹，戰績屈居東部倒數第4，積極栽培的T.楊恩展露大將之風，場均18.9分、8助攻和3.6籃板，上月對七六人也送進最後0.1秒高難度致勝球，膽識與潛力十足。至於西部倒數第2的獨行俠，東契奇場均21.1分、7.6籃板、5.9助攻，並完成7次大三元，形同未來希望，如無意外，聯盟新人王就由他和T.楊恩兩大熱門角逐。

4連勝的公鹿保留實力，「字母哥」亞德托昆波、米爾道頓和布雷德索等要角休兵，首節仍一度領先23分，但老鷹次節外線發威，逐漸咬回差距，雙方正規戰122打平，加班仍難分高下。最後1.1秒老鷹落後1分，邊線高吊籃底J.柯林斯，卻遭公鹿B.羅培茲撥掉，不料外圍殺入的楊恩空中接應，第一時間左手把球換到右手拋投，結果彈跳幾次進框，「我知道那球會被他破壞，雖然這場我投籃表現不好，但重要的永遠是下一球。」藝高人膽大的T.楊恩，此役19投僅5中，貢獻12分、16助攻。

請繼續往下閱讀...

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/