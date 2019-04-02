排球界「湘北」 瑞工寫東北角奇蹟

瑞芳高工今年一舉闖進HVL冠軍戰，寫下「東北角奇蹟」。 （記者羅沛德攝）

HVL高中排球聯賽日前落幕，首度闖進決賽的瑞芳高工最令球迷驚豔，尤其冠軍戰與強權豐原高商一戰，被球迷形容像漫畫「灌籃高手」裡的湘北高中對決山王工業，最後雖沒能扳倒豐商，但他們的奮戰精神，已深刻的留在大家心中。《自由體育》特別前進瑞芳，帶讀者深入了解這支排球界的湘北高中。

瑞芳高工排球隊成軍12年，未闖進過高中排球聯賽12強，今年終於開花結果，勇奪亞軍。（記者羅沛德攝）

記者粘藐云／專題報導

成軍12年的瑞芳高工排球隊，過去始終無法突破12強，今年在教練邱得全帶領下，殺進6強決賽，即便身高為6強中最矮，仍扳倒強權曾文農工、華僑高中，一路殺進冠軍戰，最終抱回亞軍，寫下「東北角奇蹟」。

被笑「資源回收過後的球員」

瑞芳高工位於瑞芳火車站旁，全校約1300人，為當地的中型學校。當初邱得全因考取教職前往瑞工，任教前兩年，學校並沒有排球隊，「民國96年成立第一屆，當時只有6個隊員。」邱得全表示，這12年間，招生一直是最大的問題，條件優異的選手不會到瑞芳這個小地方打球，「外面都笑我們是『資源回收過後的球員』。」

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國手退役，邱得全血液裡總有著不服輸的精神，他說：「我告訴球員，即便條件不如人，也不能讓別人看不起。」無論過程如何艱辛，他也從不放棄，直到兩年前，瑞工收了一批來自礁溪國中、且在國中聯賽拿過第4名的球員，提升球隊戰力。

即便這群球員條件較優，卻不代表瑞工戰績能就此起飛，邱得全說：「上屆還是很慘，原本預計闖進8強，最後發生一連串意外，依舊沒突破12強。」上屆聯賽開打前，陣中唯一國手郭家銘因腳踝大扭，沒辦法上場，隊長游智雄則因盲腸炎住院開刀。回憶當時情況，邱得全說：「非常灰心，帶著這群孩子努力了這麼久，卻是這樣的結果，會懷疑自己是不是沒這個命。」

葉怡君助拳 訓練更完整

因為不服輸，本屆聯賽前，邱得全帶著球員們南征北討累積比賽經驗；不僅如此，今年還找了助理教練葉怡君助拳。邱得全大讚，她的加入讓球隊訓練更完整，且能細心掌握球員身體、心理狀況，「她很有耐心，訓練時球員做不好，總有辦法讓他們做到好。」邱得全也爆料，其實跟他比起來，球員們反而更害怕怡君教練，「她不會兇球員，但會跟球員們慢慢耗，練習時間拉很長，小朋友最怕這樣。」

從未闖過12強 今年摘亞

一切努力在今年聯賽開花結果，最後雖與冠軍失之交臂，但游智雄說，對結果很滿意，「當初沒想到會走到這一步，過程只想著盡力去拚。」而邱得全也給予肯定，「我不會說我們是黑馬，我們準備很久，這是球員們努力的成果。」

面臨斷層 誓言將會回來

瑞工今年報名的12人中，有8名高三生，他們畢業後，下學年度勢必面臨斷層，邱得全說：「當初招了這麼多同年紀的球員，一定會有這問題，但沒關係，我們還有時間準備。」他也透露，球隊會積極尋覓人才，希望帶領瑞工的孩子們寫下另一次「東北角奇蹟」，就像當初他在冠軍戰後所說：「我會再回來的！」

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