排球界湘北》瑞工球員遇小混混 半夜急扣教頭求救

瑞芳高工教練邱得全帶隊帶心，還要照顧球員生活起居。（記者羅沛德攝）

記者粘藐云／專題報導

瑞芳高工排球隊教練邱得全。（記者羅沛德攝）

瑞芳高工教練邱得全為國家隊退役，也曾執教企排MIZUNO，後來考取教職到瑞工，帶領的球員從菁英國手到高中生，邱得全坦言，兩者差異很大，「帶MIZUNO真的太輕鬆了，帶高中球隊要把球員當成自己的孩子，從球場到生活起居，什麼都要管。」

帶基層球隊 像在做功德

球員們住校，很多事情得倚賴教練，「球隊成立初期，遇過球員半夜打電話來，和外面的小混混吵架，要我去救他。」即使辛苦，邱得全也不願放棄，他開玩笑說，帶基層球隊像在做功德，但初心是想幫助更多孩子，也讓台灣排球更好。

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偷塞錢加菜 幫忙找工讀

不少偏鄉孩子家庭環境辛苦，家長把孩子帶到球隊，希望透過運動，給他們不一樣的人生，「曾有球員家裡環境不好，一週6天生活費，連同吃3餐、交通費只有500元。」這孩子一天只吃3碗滷肉飯，也沒向其他人求助，直到每次練球打起來都沒力，邱得全才發現這個問題，「為了不傷他自尊心，我會塞錢給其他同學，要他們一起吃飯時，多點一些東西一起吃，最後幫他找了工讀，改善經濟問題。」

退隊球員入獄 覺得後悔

基層教練不僅出力還常自掏腰包出錢，為何還能堅持下去？邱得全說：「就是一個初心，想幫助更多孩子。」他回憶，年輕時也是「火爆路線」的教頭，曾有球員抽菸被抓，他堅持讓該名球員退隊，「因為違反隊規，一定得讓他走，卻沒想到他離隊後1個月，加入幫派被抓入獄。」他說，其實後來很後悔，或許再給孩子一次機會，結果會不會不同，也讓他不斷思考，該如何教育年輕球員。

教育球員 自認還在學習

即便球隊拿下亞軍，邱得全始終把「我還在學習」掛在嘴邊，他說：「我很愛跟其他人請教，不管場上技術或關於教育的方法。」球隊現階段沒其他贊助，只能依賴學校資源，他很感謝歷屆校長、老師們的照顧與幫助，讓排球隊能繼續走下去。

教練的用心良苦，球員們都能感受到，舉球員錢韞文說：「教練很認真、用心的帶球隊，當初因為身高問題，他沒有放棄我，不斷給我鼓勵。」

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