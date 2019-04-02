排球界湘北》礁中3虎將 瑞工鬥陣拚圓夢

礁溪國中畢業的游智雄（右起）、郭家銘、張煥詮，一起到瑞工打拚更好成績。（記者羅沛德攝）

記者粘藐云／專題報導

今年瑞芳高工成功拿下亞軍，主力球員多為礁溪國中畢業的選手，他們曾在國中聯賽獲第4名，想攜手締造更好成績，而一起選擇瑞工。最後雖無緣冠軍盃，但隊長游智雄認為，這段日子的努力，是球員生涯最棒回憶。

瑞工唯一具有國手資歷的郭家銘，與游智雄、張煥詮皆畢業於礁溪國中，當初家人希望郭家銘到強權豐原高商打球，但他想與其他隊友繼續合作，而選擇瑞工。

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假如當時去了豐商，現在已不只拿過一次冠軍，是否後悔自己的決定？郭家銘說：「從下面開始挑戰，也是滿有趣的。」結束高中最後一次聯賽，郭家銘還有球員夢，仍想打球，大學以北部學校為主。

自高二接任隊長的游智雄，回憶接獲消息的當下，是盲腸炎住院時，「一開始很崩潰，因為以前的隊長，很常被教練電。」但為了球隊，他決定承擔責任，帶領大家。教練邱得全也稱讚，不管在場上、場下他都以身作則，是隊上模範球員。

游智雄、郭家銘曾不對盤

聊起6年來當隊友的回憶，游智雄爆料，國中時和郭家銘不太對盤，「我那時候打得比較差，他不太喜歡我。」隨著相處時間拉長，更加了解彼此的優缺點，郭家銘也稱讚，游智雄是很棒的隊長，扛起很多責任，讓大家放心打球。

這座亞軍圓了這群球員國中時的夢想，未來即便各奔東西，在瑞工苦練的時光，會是他們最美好的回憶。

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