排球界湘北》169公分錢韞文 下苦功一「舉」成名

瑞芳高工舉球員錢韞文僅169公分，摘下聯賽最佳舉球員。（記者羅沛德攝）

記者粘藐云／專題報導

瑞芳高工今年能闖進決賽，舉球員錢韞文功不可沒，僅169公分的他，摘下聯賽最佳舉球員的獎項，他說：「打排球這麼久，這對我而言是很大肯定。」

畢業自排球名校積穗國中的錢韞文，選擇到瑞工就讀，起初是對教練邱得全的信任，「教練也是舉球員，希望可以跟他多學習。」不過錢韞文的身高在排球場上很吃虧，邱得全透露，曾與錢媽媽討論，希望錢韞文把重心放在課業上，「但他沒有輕易放棄，也願意下功夫苦練。」有段時間，錢韞文與其他隊友的搭配不順，隊友認為他舉不好導致輸球，甚至在場上賭氣，直到教練介入，才化解心結。

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「當時我問郭家銘，舉球員都把球舉給你，但最後還是打不好輸球，這是誰的問題呢？」邱得全認為，隊友間的信任很重要，一起走過這些風波，現在在場上，大家可以敞開心胸的擁抱彼此，他也相信孩子們的心結已全然化解。

至於未來，錢韞文想把重心放在課業，「上大學可能不會繼續打球，但我想選擇跟運動有關的科系。」他表示，未來就算不打球，拿下個人獎也是高中生涯很棒的回憶。

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