大馬羽球公開賽》小戴首輪過關 小天今戰林丹

戴資穎大馬賽首輪過關，續朝3連霸、保球后兩大目標邁進。（Badminton Photo提供）

台灣一哥周天成今首輪出戰中國林丹。（資料照，記者卓佳萍攝）

3連霸、保球后 戴資穎2大目標

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級750系列馬來西亞羽球公開賽女單首輪，以21：14、21：13拍落世界排名35的香港選手鄧旋，朝3連霸及捍衛球后寶座兩大目標邁進。

戴資穎今年尚未奪冠，上次出賽為3月全英公開賽，當時決賽不敵中國名將陳雨菲、屈居亞軍，3連霸夢碎。歷經近一個月休息，小戴首戰面對從未交手過、左手持拍的鄧旋，憑藉多變進攻手段，打得對手難以招架。

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戴資穎這次將追逐繼中國名將張寧於2004年至2006年後，首位在大馬賽締造3連霸女將。另一任務為保住球后位置，至少要打進4強，才不會被中國名將陳雨菲、日本好手奧原希望取代。陳雨菲昨以19：21、21：10、21：13逆轉韓悅；奧原希望則以21：15、21：16擊敗丹麥的布里夏特。

戴資穎明天16強將對上世界排名25的泰國小將布莎南，雙方過去交手8次，小戴取得5勝3敗優勢，包括最近對戰3連勝。

盧楊配晉16 麟洋配今對世界第1

男雙盧敬堯／楊博涵昨以21：13、21：12解決美國兄弟檔周菲利浦／周賴恩，晉級16強；混雙李洋／楊景惇直落二不敵印尼組合哈菲茲／格洛瑞亞。

台灣一哥周天成今男單首輪將碰上生涯對戰僅取1勝6敗的中國林丹，林丹今年狀況略有下滑，近4站有兩次在首輪出局。

男單好手王子維則將遭遇丹麥名將安賽龍，男雙李洋／王齊麟首輪面對世界排名第1的印尼搭檔吉德翁／蘇卡穆約，另組男雙廖敏竣／蘇敬恒及女雙許雅晴／胡綾芳都將出賽。

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