SBL》林韋翰大三元 更盼老4位置

林韋翰（右）昨對金酒飆出大三元，成為本季第3人。（記者羅沛德攝）

裕隆夏普 （右）昨拿下23分、15籃板和7助攻。（記者羅沛德攝）

單季3人大三元 史上首次

〔記者廖聿偉／板橋報導〕裕隆後衛林韋翰昨繳出全方位成績單，攻下12分、11助攻和10籃板，生涯首度完成大三元，率領裕隆84：78擊敗金酒，仍保有爭取例行賽第4名的機會。

林韋翰成為SBL史上第10位完成大三元的球員。同一季有3名球員拿下大三元則是史上第一次，本季前兩位分別是達欣梅奧和璞園強森。

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比賽進入讀秒階段，林韋翰僅差1籃板就能達標，隊友力挺，盡力卡位協助搶籃板，在比賽最後1秒才驚險完成大三元。林韋翰表示，「拿下大三元是生涯很重要的里程碑，感謝隊友幫忙，但現階段最重要的是幫助裕隆拿下第4名，以保障季後賽先拿1勝的優勢。」

金酒棄將夏普昨首度出戰老東家，拿下23分、15籃板和7助攻，快意復仇。日前他曾表示，被金酒撤換讓他內心受挫，昨開賽就展現強烈的企圖心。裕隆主帥李啟億坦言，夏普開賽就力求表現，防守反而出現漏洞，但經過教練團提醒後漸入佳境，也成為贏球功臣之一。

裕隆距金酒 剩0.5場勝差

金酒近10場吞下9敗，戰績也從第一直線下滑，目前17勝17敗僅領先第5名裕隆0.5場、第6名達欣1場勝差。

金酒總教練吳俊雄坦言，「球隊陷入低潮，尤其洋將佐藍近幾週表現很糟，加上年輕球員在關鍵時刻出現太多失誤，導致多場比賽被逆轉，很令我苦惱。」

林力仁（左）末節連飆兩記關鍵三分球，助裕隆拉大比分，穩住勝利。（記者羅沛德攝）

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