美國名人賽賽場 侯家姊妹可望「揮」進第一次

侯家姊妹積極參與公益活動，圖為1月侯羽桑（前排右二起）與侯羽薔參與中信公益回饋日，以公益大使身分擔任闖關遊戲關主，和民眾同樂。（侯羽桑、侯羽薔提供）

〔記者許明禮／台北報導〕美國名人賽固定比賽場地奧古斯塔國家高爾夫俱樂部，今年首度舉辦「奧古斯塔國家女子業餘錦標賽」，台灣小將侯羽桑、侯羽薔姊妹獲邀參賽。

這項賽事將於美國時間4月3日至4月6日登場，依據業餘世界排名，邀請72位球員進行三回合54洞的比賽。前兩回合在冠軍高爾夫俱樂部進行，取排名前30球員移師奧古斯塔球場展開最後18洞競賽，這也是該球場首度開放女子選手揮桿。

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業餘世界排名55的18歲女將侯羽薔表示，努力一整年衝刺排名，終於有機會能圓夢，且是和姊姊一起參賽，真的非常興奮。侯羽薔去年參加17場職業賽，有6場打進前10名，更在台灣女子公開賽南寶站贏得生涯首座職業賽冠軍及中國信託女子公開賽業餘組冠軍，成績亮眼。

19歲的侯羽桑業餘世界排名48，目前就讀美國亞利桑納大學，去年幫助學校贏得NCAA一級賽事團體冠軍，球技越發穩定純熟，對今年計畫轉職業的她來說，這場賽事將是業餘生涯最值得紀念的一戰。

侯家姊妹也積極參與公益活動，1月就以「公益大使」身分參加「中信公益回饋日」，化身關主與球迷同樂，也為「點燃生命之火」愛心募款活動募集善款。

侯羽桑表示，她們很認同中國信託慈善基金會「讓生命影響生命」的理念，希望受助的孩子們長大後也能回饋社會，啟動愛的循環。

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