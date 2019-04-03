運促會培育新秀 湯智鈞要「射」奧運首金

台灣運動發展促進會昨公佈年度首階段「運動菁英育才計畫」，共有61名潛力選手及55個基層運動團隊受惠。（記者林岳甫攝）

亞運射箭男團金牌小將湯智鈞希望明年為台灣拚出奧運射箭項目第一金。（記者林岳甫攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中華奧會主席林鴻道出資成立的台灣運動發展促進會，昨公布年度首階段「運動菁英育才計畫」，包括雅加達亞運射箭男團金牌湯智鈞在內的61名新秀、55個基層團隊受惠。

18歲的湯智鈞說：「許多家境不好的學弟妹被照顧，我也減輕器材消耗負擔，希望明年東奧替台灣射下史上第一金！」

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湯智鈞國小五年級接觸射箭、國三全中運射出佳績，放手挑戰國際舞台，心智遠比同儕成熟穩重的他說：「射箭講求專注力，心情稍有細微變化，差一點結果就差很多。」

今年6月荷蘭世錦賽團體前8名國家，可獲3張奧運滿額門票，湯智鈞信心滿滿強調，選手不斷突破極限，目標絕非只是參賽，「不論團體或個人賽，我希望替台灣拚得射箭在奧運的首面金牌。」

今年運動菁英育才計畫經費達2500萬元，選定田徑、羽球、體操、射箭、射擊、桌球、游泳、舉重、空手道、跆拳道等潛力好手。由於先前爆發奧運名將涉及禁藥醜聞，運促會秘書長何卓飛強調，除了提供資源，也會加強宣導教育，「我們請教練注意這問題，提醒年輕選手潔身自愛，謹記教訓保護自己。」

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