現場直擊》大雪中敲安 大王「3個第1次」

樂天宋家豪（中）賽後隨隊向球迷答謝，他此役未上場，無緣上演「王宋對決」。（特派記者陳志曲攝）

連3場敲安 王柏融日職首度客場之旅，在大雪中敲出火腿隊首安，連3場都有安打表現。（特派記者陳志曲攝）

賽後感想：好冷喔 王柏融雪中出賽初體驗，賽後直呼：「好冷喔！」（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本仙台報導〕王柏融昨天達成3個第1次：來日職後第1次隨隊在客場出賽、第1次沒被安排守備只擔任指定打擊、第1次在雪中練習並比賽，他雖把個人連續安打場次推進到3場，賽後卻只有1個感想：「好冷喔！」

首度客場、DH、雪中打球

火腿昨起在仙台與樂天打3連戰，也是王柏融在日職球季首次客場出賽，他自開幕戰起連續4場打第5棒，但首次擔任指定打擊；他表示，來球場後才知道不用守備，「教練會這樣排，一定有他們的考量，我就把該做的事做好。」

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從賽前練習到開賽後前2次打擊，球場不時在下雪，王柏融指出，過去不曾在雪中打球，比賽中因雪下太大必須暫停，也是在台灣沒遇過的經驗，「天氣實在太冷了，非常非常冷！」

樂天辛島航7局無失分

王柏融說，因為不用上場守備，在場邊必須隨時活動，每次上去打擊前都要保持身體的熱度，雖然連續3場都有安打，但他不會特別在意，「球季才剛開始而已，球場、天氣、對方的投手，都還有很多東西要適應。」

王柏融2局上擊成一壘方向強勁滾地球，一壘手雖攔下卻不及回壘，記錄判定安打，這是火腿此役首安、也是他連續3場有安打，但後3次打擊都沒建樹，各是三振、二壘滾地球、游擊飛球出局，單場4打數1安打，打擊率小升至2成35。

「王宋對決」延今上演？

樂天左投辛島航用104球先發7局、僅挨3安無失分，還演出8次三振，第8、9局啟動赫曼、松井裕樹的「新勝利方程式」，松井雖因失誤加2保送搞出1出局滿壘的「劇場」，仍為樂天守住3：1的勝利；宋家豪並未登板。今天中午12點兩隊再戰，王宋對決有機會上演。

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