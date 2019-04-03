悍將伏兵陳凱倫 4打點炸猿

富邦悍將陳凱倫昨4分打點進帳，領軍擊敗桃猿。 （記者林正堃攝）

富邦3連勝 桃猿墊底

〔記者林宥辰／桃園報導〕本季首度遭遇，富邦悍將昨晚就在客場給衛冕軍桃猿下馬威，突破先發投手史博威的球路，3、4兩局都攻下大局，全場團隊擊出14支安打，終場9：6擊敗桃猿，拿下3連勝。

埋伏在第9棒的游擊手陳凱倫，成為悍將贏球關鍵，先是3局上擊出陽春砲助隊追平，4局悍將打下4分大局，其中2分就靠陳凱倫安打，5局上他再補上1分打點安打，全場猛打賞、4分打點進帳。

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陳凱倫說，雖然團隊打線開季有些慢熱，但他也沒多想，「畢竟自己的定位是工具人，也多半埋伏在後段棒次，不會想說要打全壘打，只要確實擊球就好。」

史博威僅投3.1局失6分退場，但陳凱倫認為，史博威的狀況不差，他笑說：「可能我狀況更好吧。不過，賽前在設定上，教練也提醒我們確實擊球，不必過多出力。」

陳凱倫還說，擊出全壘打時也沒發現球已過大牆，跑上二壘看到壘審手勢才知，他開玩笑說：「我繞壘速度沒有慢下來，要展現一下我的腳程。」

悍將擺脫開季貧打，勝率也重返5成，總教練陳連宏指出，整體打擊狀況有慢慢復甦，陳凱倫更是此役關鍵，至於中心打線，本來各隊就會特別注意，也是之後要去突破之處。

朱育賢雙響砲 4轟居首

猿隊3勝5敗暫居墊底，不過打線火力仍不容小覷，開季狀況火燙的朱育賢昨單場雙響砲、全場3安攻下4分打點，目前以4轟獨居全壘打王，且一人的全壘打就比富邦悍將團隊3轟還多。

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