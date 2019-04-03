一軍先發不緊張 邱丹被隊友吐槽

桃猿18歲新人邱丹昨首上一軍先發，成為猿開季以來第6位中外野手。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿教練團將去年選進的18歲新人邱丹拉上一軍並先發，成為猿隊開季前7戰起用的第6位中外野手，也是繼富邦悍將戴培峰後，本季第2位2000年以後出生的球員。

去年選秀會後，邱丹因養傷下半季僅在二軍出賽6場，今年春訓表現優異，開季在二軍出賽3場、繳出4成打擊率，昨生涯一軍首戰3支0，還吞下2K。

春訓時，邱丹曾坦言擔心體能跟不上，經過生涯首次完整春訓，培養出自信心，不會因為一次打不好就喪氣。不過，他也說，「上一軍時間比想像中的早，本來也沒想過何時會上一軍，興奮多過緊張。」

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身為猿隊一軍最年輕的球員，邱丹說：「學長們處理球的經驗都很多，進來球隊就多聽、多吸收。」

邱丹雖說興奮、不緊張，一旁的前輩藍寅倫馬上吐槽：「學長都會緊張了，6點半（開賽）你就知道！」母校普門中學大一屆的投手翁瑋均，還加碼「爆料」說：「我開車載他從高鐵站來球場時，他明明就說很緊張。」

高中大邱丹一屆、高苑工商畢業的廖健富，當年在高雄地區青棒賽可說是老對手，如今成為隊友，廖健富說：「我知道他的實力，相信只要放手去打，一定能有所發揮。」

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