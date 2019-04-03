積欠2.8億國光獎金 體育署擬修法還錢

民進黨立委何志偉（中）昨召開記者會指出，體育署積欠選手近2.8億元國光獎金。（記者王藝菘攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委何志偉昨召開記者會指出，國光體育獎助學金因制度變革，導致過往「積點制」作廢，根據換算，體育署還積欠選手近2.8億元。體育署副署長王水文承諾，將在1個月內啟動修法，盼年底前有結果。

何志偉指出，體委會在2000年修正國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，將國光獎金改為「積點制」，積點滿50點以上者，每1點折合1萬元獎金；未滿50點者積點保留，無法領取。

但積點制在2002年3月作廢，改採參加一次國際運動賽事結束並通過審查，即核撥獎金，導致至今尚有7328名體育選手積點未滿50點，換算下來獎金為2億7794萬元。

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何志偉說，陳情人在2000年參加亞洲杯橄欖球賽獲第三名，照理說應可獲得90萬元國光獎金，但卻碰上辦法修正，導致選手至今拿不到獎金與獎章。

何志偉呼籲，運動選手生涯短暫，過去因制度的改變導致權益受損，但就算只有1點，也都是選手為國爭光的價值與成績，政府不應一拖再拖，遲遲沒有解決辦法，建請體育署儘速研擬辦法，撥付國光獎金給這群「被遺忘的台灣之光」。

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