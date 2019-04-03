中職30系列報導30》6次假球黑歷史 中職最深的痛（系列完）

時報鷹（資料照）

在中職前30年歷史中，至少爆發6次大規模賭博事件，是相關從業人員不願再碰觸的黑暗篇章，也讓平均每場觀眾站上6000人的盛況遭受重創，四度跌破場均2000人的底線，直到過去5年才逐漸恢復昔日榮景。

元老兄弟象轉賣，球迷難掩失望。（資料照）

1990年上半季就有平均每場5685人的成績，不僅吸引多家企業有興趣投入職棒，也讓比賽成為地下賭盤的新興標的，涉及賭博放水時有耳聞，1994-96年以宅和本司執掌的三商虎傳言最多。

時報鷹、中信鯨 相繼解散

1996年，黑道人士於8月3日公然挾持陳義信、洪一中、吳復連等5位兄弟象球員，職棒賭博事件終於全面爆發，檢調擴大偵辦後於1997年起訴39人，涉案23名職棒球員僅蔡明宏獲判無罪，上半季奪冠的時報鷹僅張耀騰、尤伸評未被波及，聯盟以各隊借將共10人支援鷹隊打完下半季，鷹隊於11月主動提出停權1年，1998年9月宣布解散。

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承審法官李英豪在判決中認定，未在這波起訴名單的陳義信、林易增等27位球員也疑似放水，將依職權移送再議，要求檢方繼續偵查，2005年因無證據證明獲取不法利益，給予不起訴處分，全案不得再議。

2005年再次爆發大規模職棒賭博，職棒教練、球員、翻譯共22人涉案，陳昭穎、戴龍水等7人被起訴，此案以La new熊9人涉案最多，董事長劉保佑向社會致歉並澄清結束球隊傳言；2007年第3次爆發，職棒球員有13人涉案，以中信鯨11人最多，都獲判無罪或不起訴，隔年中信鯨宣布解散。

高層涉案 米迪亞被除名

2008年10月8日，檢調單位大規模搜索米迪亞暴龍球團辦公室與球員宿舍，於隔年8月起訴全隊33人，由於球團執行長施建新、總經理特助郭德志、前領隊張宏暉與包澄治都涉案，牽涉層級是職棒賭博案歷來最高，球隊先遭聯盟停權停賽處分再被除名。

兄弟也淪陷 最終轉賣

最近一次是2009年10月26日，檢調單位逮捕開設簽賭站、綽號雨刷的蔡政宜，並搜索兄弟象、La new熊、興農牛球員宿舍，涉案教練與球員以象隊26人最多、熊隊14人次之（含非現役），偵結後共起訴25人，此案也導致象隊於2013年季後決定轉賣。（記者徐正揚）

記取教訓 邁向下個30年

後記︰每次發生假球事件，中職就被嚴重撕裂一次，苦心經營的球迷根基不斷流失，〈中職30〉以中職賭博黑暗史作為系列完結篇，嚴肅地提醒聯盟、球團和球員，永遠不要忘了這些慘痛教訓，也期待政府單位重視並積極協助，杜絕外界暗黑勢力再度滲透進來，永保清新健康的職棒園地，是本報棒球組策劃此系列專題的重要目的。

最後，引述「職棒之父」洪騰勝創立兄弟隊的隊訓「苦練決勝負、人品定優劣」，中職球員能以此共勉，邁向下一個「中職30年」。（記者黃照敦）

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