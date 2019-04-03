同場加映︰球場嚴禁用手機 條款至今仍適用

中職球員一旦進入球場禁止使用手機，此條款至今仍適用。（資料照）

21世紀初中職假球案連環爆，重創整個台灣棒球圈形象，當時聯盟除強化安全組防堵，更制定嚴格規範，力求除惡務盡。

其中，聯盟規章第21條第13款明定：「所有參賽人員一旦進入球場，至比賽結束前，禁止使用手機、任何形式電腦、球場公用和辦公室電話及其他相關可對外聯繫的器材，同時手機應保持關機狀態，違者罰款1萬元、並得禁賽1至3場。」

簡單來說，職棒球隊教練和球員只要進球場，手機一律禁用，直到賽後解禁，近乎「與世隔絕」，就是為了避免外界與比賽相關人員取得聯繫，進而操控比賽戰果，此條款至今仍適用。

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只是，幾年前寶可夢《Pokemon Go》正夯，有教練和球員開賽前在球場休息室用智慧型手機「抓寶」，還躍上媒體版面，引發聯盟關注並予以警告，最終未懲處，當時引發議論。

另外，聯盟規章第21條第12款規定，教練和球員不論在比賽前、中、後，對於觀眾給予的任何物品應予婉拒，違者罰款1萬元，也不得與場邊觀眾交談，目的同樣是將外界影響比賽的可能性降到最低。（記者羅志朋）

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