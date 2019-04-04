大馬羽球公開賽》小戴今午戰泰將 亞錦賽不拚連霸

戴資穎今天次輪將面對泰國布莎南，持續朝衛冕目標挺進。（資料照，Badminton Photo提供）

5組台將受挫 單打僅存戴資穎

〔記者卓佳萍／綜合報導〕超級750系列馬來西亞公開賽昨天是台將落難日，有5組人馬受挫。台將單打碩果僅存的世界球后戴資穎，今天次輪將面對世界排名第25的泰國女將布莎南，朝著衛冕以及力保球后位置邁進。

戴資穎今天預計下午一點與布莎南交手（愛爾達體育三台直播），兩人過去交戰8次，小戴5勝3負，去年曾於全英賽與丹麥賽碰頭，近期處於三連勝，不過泰國女將打法細膩，具有一定威脅性，戴資穎仍要小心為上。

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台灣一哥周天成面對中國「超級丹」林丹，苦戰64分鐘，以21：13、19：21、19：21飲恨，繼全英公開賽後，連兩站於首輪打包。

王子維首輪碰上世界排名第4的丹麥前球王安賽龍，先輸掉首局，進入次局後半段一度出現生機，來到20：19領先，但安賽龍化解王子維局點機會，再連下2分關門，王子維14：21、20：22落敗。

周天成惜敗林丹 連2站首輪止步

周天成、王子維接下來將參加新加坡公開賽、亞錦賽，繼續維持排名，日前中國武漢亞錦賽籤表出爐，尋求女單三連霸的戴資穎確定缺席，也是單項當中唯一缺賽的世界第一，中國女將陳雨菲取而代之將以女單頭號種子身分出賽。

戴資穎將面臨亞錦賽扣分，不過她可於下週超級500系列新加坡公開賽拚積分，亞錦賽與超級500系列冠軍同為9200分，近況不錯的陳雨菲則選擇缺席星國賽。

周天成大馬賽首輪不敵中國林丹，連2站止步首輪。（資料照，歐新社）

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