大馬羽球公開賽》廖蘇配退中國 麟洋配放眼東奧拚牌

廖敏竣（左）／蘇敬恒（右）昨扳倒中國組合歐烜屹／任翔宇，今續爭8強門票。（資料照，記者卓佳萍攝）

甫在印度戰封王的李洋（右）／王齊麟（左）昨不敵世界第1，首輪止步。（資料照，取自世界羽聯官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕廖敏竣／蘇敬恒昨天在超級750系列馬來西亞羽球公開賽男雙首輪，以21：13、13：21、21：18扳倒中國組合歐烜屹／任翔宇，今天將與第8種子印尼阿爾弗蘭／阿利安托爭8強門票。

另一組台灣男雙盧敬堯／楊博涵，今天次輪將面對世界排名第二的中國李俊慧／劉雨辰，力求終止對戰3連敗。

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上週在印度站封王的李洋／王齊麟昨遭受震撼教育，首輪強碰當今世界排名第一的印尼組合吉德翁／蘇卡穆約，跟不上對方節奏，一路處於挨打局面，終場以13：21、12：21繳械。

李洋／王齊麟過去1個月連續3站闖進決賽，收下2冠1亞，引起世界羽聯注意，昨天也登上官網。王齊麟表示，這1個月來發生的事情實在太美妙，他今年選擇與李洋搭檔，兩人的終極目標一致，希望參加東京奧運，為國家爭奪獎牌。

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