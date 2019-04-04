ABL季後賽》倒數38秒遭逆轉 夢想家本季告終

夢想家陳世念（左）昨擔任先發控衛，繳出6分、5助攻，是本土球員唯一亮點。（資料照，寶島夢想家提供）

夢想家葛萊斯（中）昨進帳23分、14籃板。（資料照，寶島夢想家提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕寶島夢想家昨在ABL東南亞職業籃球聯賽季後賽，於泰國客場背水一戰，雖在最後38秒看見贏球曙光，卻因接連出錯，最終以68：70遭泰國莫諾吸血鬼逆轉，不僅無緣隊史季後賽首勝，更在3戰2勝制以直落二提前出局。

夢想家上季因本土球員經驗稚嫩及洋將素質不如他隊優異，整季僅1勝，成為聯盟爐主；本季網羅葛萊斯、米勒、阿提諾等3名具水準的洋將，又補進「國家級雙衛」陳世念、李學林及「少俠」田壘，將例行賽戰績拉抬至19勝，躍居聯盟龍頭。

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聯盟龍頭 季後賽未能開胡

不過，夢想家在季後賽前傳出兩大利空，不僅米勒遭禁賽，主控李學林又爆發膝傷，少了兩大戰將，首戰在彰化主場以3分差敗北。

夢想家眾將昨齊心力拚勝利，末節剩38秒，靠葛萊斯籃下得分取得68：66領先，卻馬上風雲變色，先是錢肯尼5秒發球違例，再換陳世念賠上犯規，讓吸血鬼洋將辛格泰瑞3罰中2，而夢想家鞏固籃板失利，被吸血鬼另一洋將崔維斯補進2分，無法將戰線延長，本季黯然劃下句點。

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