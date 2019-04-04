青少最後一年 葛藍喬安娜拚大滿貫金盃

葛藍喬安娜參加全國排名賽，今年目標是希望拚個大滿貫青少年冠軍。（記者吳孟儒攝）

葛藍喬安娜去年青奧後逐步轉往職業賽場，下週將前往ITF大阪站。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕大衛體育盃全國網球排名精英賽昨天在北市網球中心開打，經過職業戰場淬鍊的17歲台、英混血小將葛藍喬安娜，成為比賽一大亮點，她將以此作為下週征戰ITF大阪站的暖身賽。

葛藍喬安娜是我國備受期待的新生代好手，去年青年奧運後逐漸將重心轉往職業賽，已在總獎金1.5萬美元的ITF義大利站拿下女單亞軍；下週她將挑戰更高層級的ITF大阪站，首度叩關總獎金2.5萬美元賽事。

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今年除了朝職業之路邁進為目標，葛藍喬安娜也希望最後1年以青少年身分出賽，能一圓四大滿貫賽的冠軍夢，「想要奪冠不是不可能，至少4強吧！」

葛藍喬安娜近期都在國外訓練，鮮少回台灣，這次剛好時間搭上全國排名賽的時間，她說：「真的很難得，所以就來參賽了。」上次她在台灣出賽是去年台塑盃，當時因氣溫過高比賽中斷，昨因雨一度暫停，也讓她露出苦笑，「空出這段時間真的不知道要做什麼。」

國手資歷豐富的詹謹瑋昨也現身球場，擔任卓宜萱／卓宜岑姊妹的教練，她透露，去年因身體狀況逐漸淡出球場，退休與否順其自然，現階段以經驗、技術傳承給年輕後輩為主要任務。

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