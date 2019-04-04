LPGA全日空錦標賽》徐薇淩哈美食 妮妮盼再跳水池

近幾場稍嫌沉寂的徐薇淩表示本週調整得還不錯，希望能好好發揮。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA本季首場大滿貫全日空錦標賽，台灣時間今晚在美國加州點燃戰火，共有112位世界頂尖好手角逐，包括衛冕者林德伯格、前後任球后朴城炫、艾莉雅等人，台將則有曾雅妮、徐薇淩及錢珮芸參戰。

曾雅妮2010年時曾在此封后，但近5年都以淘汰收場，回憶當年與媽媽一同跳進水池慶祝奪冠的畫面，妮妮說：「每次走過波比池的時候都感覺很開心、也很熟悉，曾經在這裡有很好的回憶，也當然很希望可以再做一次。」她表示，會好好享受這週的賽事，但這座球場難度很高，要把握每次的推桿。

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「台灣一姐」徐薇淩開季在澳洲拿下第3名後，近幾場有些沉寂，排名都在40名之後，向來樂觀的她表示，這週調整得還不錯，這個球場難度高，相對開球和切桿會很重要，希望這次給自己更多抓鳥的機會，好好發揮。

對於美食很有研究的徐薇淩笑說：「我超級喜歡本週的餐飲，必吃這裡的沙拉，還有吃到飽的雪糕，超開心。」

連兩週晉級的錢珮芸很滿意今年開局，雖然前兩年在全日空都沒能打到最後，這次希望能延續前兩週手感，打出好成績。

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