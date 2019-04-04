大王、宋家豪同場較勁 「沒對決」

旅日第4年，宋家豪首度以一軍「開季」，他為自己感到驕傲。（特派記者陳志曲攝）

「台灣內戰」來日方長

特派記者徐正揚／日本仙台專訪

宋家豪在樂天與火腿這次3連戰，能否與王柏融投打對決，是台灣球迷的關注焦點，昨天他雖於6局上登板，卻與王柏融的打序擦身而過。

登板花10球 讓火腿3上3下

樂天雖在熱身賽對過火腿，但宋家豪那天休息，前天的主場開幕戰他也沒上，昨役6局上樂天啟動牛棚，宋家豪率先登板只花10球，讓火腿3上3下還賞1K，但7局上沒再續投，王柏融又是5局上火腿最後一名打者，兩人首次同場出賽卻沒能交手。

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宋家豪指出，目前的定位是中繼，球隊有球隊的考量，是否上場看教練調度，與王柏融首次交手機會雖只剩今天，他卻不會多想，重要的是把自己準備好，「教練要用到我，我就上去，機會還很多嘛，早晚要碰到的。」

對付「大王」已想好對策

宋家豪認為，自己不是三振型投手，不會刻意尋求三振，真要在比賽中碰到王柏融，基本策略是破壞王柏融的打擊平衡感，「就想辦法讓他打不好，讓守備去解決他，製造出局數就好，到時候該怎麼投，教練也會給建議，還有資料可以參考。」

宋家豪說，台灣球員能在日職一軍投打對決，球迷一定會覺得很精彩，但是球季還很長，這次3連戰沒能對上王柏融也沒關係，「月底換我們去札幌打3場，這次沒對到就等那次。」

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