破除恐左症 林書逸更「轟」狂

林書逸（記者黃志源攝）

成為兄弟打擊四冠王

〔記者吳清正／高雄報導〕中信兄弟林書逸昨演出單場3安打猛打賞，包括生涯第1次從左投手中擊出全壘打，成為兄弟的打擊四冠王。

林書逸5打數3安打、2打點，本季打擊率0.400、12支安打、2支全壘打和7分打點，都是全隊最高，安打並列聯盟第1，打擊率和全壘打並列第2，打點排名第4。

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林書逸表示，沒想到能打到這樣的成績，不過，現在才打7場，重點是要能維持下去，畢竟今年是第1次進入開季先發打線，去年雖然出賽101場，但大多是代打或代守，要保持一整季穩定的表現，還有很多考驗。

林書逸不但第1次砲轟左投，也第1次從統一獅先發投手江辰晏手中擊出安打。他表示，從去年例行賽到今年熱身賽，一直打不好江辰晏的球，昨雖然第2局首打席就安打，第6局的全壘打有點運氣，當時是2好球沒有壞球，面對外角直球被迫探出身子去打，雖然動作跑掉，卻剛好打中球心。

林書逸表示，去年碰到左投時幾乎都會被換下場，今年可能是教練對他較有信心，之前已打過桃猿王溢正和富邦悍將陳仕朋等左投，打得越多越習慣，左、右投應該就沒有什麼差別了。

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