陳文杰4場4轟 上一軍還要等

中信陳文杰（記者黃志源攝）

新洋砲里迪是伯納舊識

〔記者吳清正／高雄報導〕將於4月7日報到的中信兄弟新洋砲里迪，是總教練伯納的舊識，伯納表示，里迪打擊很有力量，個性也非常好，有助於提升休息室的氣氛。

30歲的里迪曾是富邦悍將高國輝的水手隊小聯盟隊友，伯納也是在水手時期就認識他。伯納表示，當時還很年輕的里迪打擊就很有力量，三壘守備一直有不錯的水準，也守過外野，雖然過去兩年在墨西哥聯盟三振數偏多，仍期待他發揮長打火力，帶給球隊最大幫助。

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伯納表示，里迪的守位將以三壘為主，也會分擔一壘和外野守備，至於棒次安排，確定不會打第1棒。

說到長打火力，中信陳文杰昨天又在二軍開轟，出賽4場已轟出4支全壘打，不過，伯納還不急著把他拉上一軍。

陳文杰二軍17打數擊出8支安打，打擊率0.471，長打率更高達1.235，打下8分打點。伯納表示，一軍現在也才打了7場，必須給選手更多機會去證明自己，現在的時間點還不到調整陣容的時候。

陳文杰因去年外野傳球有點卡卡的，今年春訓從右投改練左手傳球，但最近又改回右手，目前都是先發擔任指定打擊，伯納指出，陳文杰不是只能打擊的選手，原則上會等他守備也調整好再上一軍。

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