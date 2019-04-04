即時重播輔助判決 中職裁判「聽」命行事

中職即時重播輔助判決

不會進裁判室看重播

今年中職裁判不會進裁判室看重播審視。 （資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕眼尖的球迷或許會發現，今年中職各隊總教練提出挑戰，啟用即時重播輔助判決，裁判不會進裁判室看重播審視，由主審或一壘審戴耳機，再做最終判決，為什麼？

中職自2014年季末擴大即時重播輔助判決，當球隊提出挑戰判決，包括聯盟賽務部現場主管、審判委員、備審裁判和1名非當事人的場上裁判（通常為主審或一壘審），一同檢視重播畫面。

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聯盟表示，為免除各隊總教練疑慮，今年起場上裁判不會入內檢視重播畫面，改為戴耳機連線，通常為主審，若主審為當事人則改為一壘審，由賽務部現場主管、審判委員和備審裁判共同審視，最終由該主管或審判委員透過麥克風，將審視結果告知戴耳機的主審或一壘審，今年聯盟共準備4具耳機設備，遇兩地開打賽事，另兩具預備用。

大聯盟和韓職的作法則是，設於紐約、首爾的重播輔助中心，透過多角度影像重播審視裁定判決，再由中心人員透過耳機告知場上主審，和中職作法有些不同。

增加3項挑戰判決項目

中職今年起增加3項挑戰判決項目，包括自打球、第3好球是否擦棒、第3好球捕手是否於落地前接捕，另外，本壘衝撞、企圖雙殺之滑壘本為裁判使用權利，也改為挑戰項目。過去首次挑戰失敗就沒有第2次機會，今年改為不管成功與否，都保有兩次挑戰機會。

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