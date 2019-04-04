被噓「叛徒」照轟 哈波打臉國民

哈波（法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕哈波今年以13年3.3億美元（約102.3億台幣）超大合約加盟費城人，昨重返老東家國民主場，全場3萬多名球迷狂噓迎接「叛徒」，他沒在怕，用開轟、華麗甩棒回應，全場鴉雀無聲，最終費城人8：2輕取國民。

國民隊球迷昨狂噓迎接「叛徒」哈波重返老東家。（今日美國）

哈波是2010年國民選秀狀元，昨役賽前國民球團特別播放一段回顧影片，感謝他多年來貢獻，並介紹他出場，但主場球迷不領情，噓聲四起，每次上場打擊同樣滿場噓聲，哈波說，「當然，我有聽到。」

面對3屆塞揚獎得主薛哲，哈波前兩打席都揮空遭三振，主場球迷嗨翻天，5局上第3打席終於從薛哲手中敲出二壘安打，上二壘後他興奮地振臂高呼，6局上再敲安，帶有1分打點。

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薛哲下馬威2K哈波

關鍵在8局上，哈波轟出右外野458英尺大號兩分砲，苦主是海利克森，他一出棒就知道是全壘打，走2、3步後華麗甩棒，右外野看台費城人球迷陷入瘋狂，總計單場5支3，外帶1轟、3分打點。

哈波說，「我不在意球迷噓聲，相反地，必須向現場500名費城人球迷脫帽致敬。」開轟下個半局到右外野守備，哈波向右外野球迷脫帽深深一鞠躬。

哈波表示，重回國民主場感覺有點不同，但對他來說，就好像來到紐約被球迷噓一樣，只是在不同球場，沒什麼不一樣，他就是把球打好。

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