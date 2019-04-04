NBA》超狂雙大三元 魏少史上第二人

魏少（中）昨砍下20分、20籃板、21助攻，締造史詩級大三元。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆一哥魏斯布魯克昨砍下20分、20籃板、21助攻，締造史詩級大三元，成為繼傳奇球星張伯倫後史上第二人，率領雷霆以119：103擊敗湖人。

魏少第1節就送出10助攻、5籃板，不過手感平平的他，直到第3節得分才達到雙位數，最後一節他持續將數據推高，順利締造20、20、20大三元，這也是他本季第31次大三元、生涯第135次，高居史上第3。

過去僅有張伯倫在1968年締造過這樣的瘋狂紀錄，魏少說：「我也覺得很不可思議，能和張伯倫出現在同一個紀錄裡，這場大三元不只是為了我自己，更是為了我的兄弟。」

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魏少強調，「這場比賽是為了尼普塞而戰，希望他能好好安息。」尼普塞是美國知名饒舌歌手，在洛杉磯當地時間週日遭槍殺身亡。

此外，魏少目前場均23分、10.5助攻、11.1籃板，有機會締造連續3年賽季場均大三元的紀錄。

雷霆昨有6人得分上雙，葛蘭特攻下全隊最高22分；湖人團隊命中率47.6%，雖優於對手的46.1%，但全隊出現21次失誤種下敗因，卡德威爾波普進帳全隊最高23分。

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