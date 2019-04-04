NBA》哈登拋投放大絕 MVP添勝算

哈登（左）昨轟下全場最高36分，率火箭收下3連勝。 （今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕哈登昨對上國王打得輕鬆寫意，全場19投12中、包含7顆三分彈，轟下全場最高36分，外帶10次助攻，帶領火箭以130：105收下3連勝，獨佔西部第3。

哈登又一場精彩飆分秀讓觀眾騷動，也令對手慌張；除了招牌的後撤步三分出手，犀利切入製造犯規，拋投成為他的另一項致命武器。

激發哈登進化的契機，正是2017年季後賽面對馬刺只拿下10分的挫敗，最終火箭止步4強。他在季後與訓練師不斷討論，找出破解對手針對性防守的解答。

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哈登將拋投納入得分手段，從2016年105次出手的4成命中率，到今年提升至189次、4成76的投籃準星，出手的隱蔽性極佳，讓他自認變得更危險，「現在沒人知道我要投籃，還是傳球給隊友。」

進攻手段更全面的哈登，本季場均36.4分已鎖定得分王，更是問鼎年度最有價值球員的大熱門。剩下4場例行賽，他的目標將是領軍在西部排名戰爭取更高種子序，目前火箭戰績50勝28負，僅落後第二名的金塊1.5場。

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