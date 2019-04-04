SBL》最終戰險勝台啤 璞園保住第3名

強森灌籃得分，昨共攻下20分。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕璞園昨在第16季SBL例行賽最終戰，歷經延長賽後，以91：87力克台啤，篤定拿到季賽第3名，首輪季後賽率先握有1勝優勢，續朝衛冕之路邁進。

璞園本季問鼎2連霸及隊史第6座冠軍金盃，但過去單洋將時代，多與「新台灣人」Q.戴維斯合作，導致開季難以適應雙洋將的改變，且起初洋將組合瓊斯、麥克與本土球員又起不了好的化學效應，開季打出1勝5敗慘澹戰績。

為避免繼續沉淪，璞園當機立斷，開除麥克改換凱爾助拳，最大關鍵為1月迎來具4年NBA資歷的強森，終於步上正軌，開啟贏球方程式。

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強森昨攻下20分、7助攻與6籃板，本季出賽21戰，場均22.3分、9.4籃板及4.1助攻，率隊打出15勝6敗佳績。主帥麥班達透露，強森對戰績的提升確實有幫助，但最大關鍵仍是本土球員。

SBL自2015年第12季季後賽改採7取6，首輪季後賽由季賽第3對第6；第4名碰第5名，3、4名隊伍將握有1勝。值得一提的是，璞園僅第14季打過首輪季後賽，如今2度於首輪登場，麥班達認為，能先進行首輪季後賽是好事，這樣球員才能維持應有競爭力。

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