SBL》台啤重返A段班 教頭勉還要磨練

蔣淯安未來季後賽表現備受矚目。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台啤昨在延長賽關鍵時刻當機，成為不敵衛冕軍璞園的關鍵，再次凸顯陣中球員欠缺經驗，主帥周俊三希望透過此役磨練，並修正各式戰術，讓球員在場上作戰變得安心，才能在短兵相接的季後賽脫穎而出。

黃聰翰昨砍26分，生涯最佳。（記者林正堃攝）

台啤戰績21勝14敗，篤定排名例行賽第2，繼第13季後，再次於首輪季後賽免戰。台啤能從上季吊車尾晉級，本季重返聯盟列強之林，除洋將塞瑟夫、愛德迅速融入體系，另一關鍵為本土蔣淯安、周伯勳、成力煥、黃聰翰等人逐漸成熟。

不過，在周俊三眼中，這批球員始終欠缺大場面磨練，經驗尚不及聯盟A級隊伍璞園、富邦勇士的老將。他說：「與璞園交手打進延長賽，代表我們有實力，只是關鍵時刻處理球有待加強，這場對我們是很好的學習。」

黃聰翰砍8顆三分球

季前熱身賽因手指骨折，下半季才傷癒歸隊的黃聰翰，昨砍進8顆三分球、攻下26分，都締造生涯最佳。周俊三表示，黃聰翰是教練團期待許久的射手，相信狀況能漸入佳境，在季後賽成為球隊穩定的得分點。

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