蔡齊哲7局7K 「比滿意更滿意」

兄弟蔡齊哲昨先發7局飆7K無失分，投出生涯代表作。（記者黃志源攝）

兄弟連2場在高雄開出亮麗票房，前天有6543名觀眾進場，昨再增加到8582人。（記者黃志源攝）

7局無失分 兄弟2連勝

〔記者吳清正／高雄報導〕中信兄弟蔡齊哲昨投出生涯代表作，先發7局無失分，陳子豪打出本季首轟，助隊以2：0力克統一獅，贏得2連勝，戰績5勝3負躍居單獨第1。

蔡齊哲直到第4局2出局後才被安打，雖然這一局被郭阜林和陳鏞基連續敲安，加上內野失誤被攻佔滿壘，他仍力保不失分，力投7局只被擊出2支安打，更連續解決最後10名打者，投出生涯新高的7次三振。

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伯納：表現最好的一場

中信總教練伯納表示：「這是我看過蔡齊哲最好的一場比賽，如果你們對他的表現滿意，我絕對比你們更滿意，他今天變化球控球非常好，搭配直球很穩定地1局1局解決打者，不再像去年壘上有人時就失控，從去年的跌跌撞撞到今年有這樣的表現，看到了一個年輕投手的成長。」

生涯安打數1499的中信周思齊，挑戰成為中職史上達成1500安里程碑的第6人，雖然3次打擊無安打，但選到2次四壞球，並在第2局靠著黃鈞聲的二壘打，跑回中信第1分。

日前調整打擊動作的陳子豪，前天打第9棒試新動作的感覺，昨天回到中心打線第3棒，第5局用全壘打打下保險分。他表示，前天感覺狀況不錯，但昨天打擊練習時覺得狀況不太好，不過，第1局的打擊雖然沒有安打，發現狀況其實並不差，全壘打那球是偏高的失投球，剛好是設定的位置。

本週是中職今年首度在高雄開打，兩場球迷都相當捧場，前天就有6543名觀眾，昨再增加到8582人，擔任主場的中信兩戰全勝，裡子、面子雙贏。

兄弟陳子豪昨敲出本季首支全壘打。（記者黃志源攝）

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