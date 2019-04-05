壘上有人改造有成 蔡齊哲不再1局爆

兄弟投手蔡齊哲投出生涯代表作，教頭伯納滿口稱讚。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕中信兄弟蔡齊哲昨以7局無失分的優質先發內容，拿下相隔將近1年的先發勝，生涯首度獲選單場MVP。

蔡齊哲終止跨季先發4連敗、6連不勝，上一次先發勝是去年4月21日，對富邦悍將投5.2局失4分。昨天蔡齊哲的投球內容比上一次先發勝好太多，終於獲得單場MVP，他表示，站上頒獎台不知道要做什麼，非常緊張，還好沒叫他跳舞。

請繼續往下閱讀...

蔡齊哲表示，其實一開始變化球的控球還沒有到位，沒有想到能投完7局，且無失分，拿到久違的先發勝，這次有把去年沒做好的地方做好了，是最開心的事。

蔡齊哲去年很容易「1局爆」，昨雖然在第4局被攻佔滿壘，仍順利化解危機。他表示，當時已2出局，想說就投給打者打，看他能打多遠，運氣好就是高飛球，結果真的是高飛球出局。

中信總教練伯納指出，蔡齊哲去年在壘上有人時改用封閉式投球準備動作，但動作太快，影響投球穩定性，這是他容易1局爆的主因，今年經過投手教練佛斯特修正，放慢封閉式準備動作的節奏，穩定性大幅提升。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/