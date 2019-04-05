王溢正近2年18勝 超越悍將土投總和

桃猿王溢正昨先發6局僅掉1分，拿下本季首勝。（記者黃耀徵攝）

悍將本季3場土投先發都鎩羽而歸，昨陳仕朋（左一）吞下本季第2敗。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將王正棠生涯首轟出爐，他和范國宸都連5場敲安，兩人打擊火燙，可惜球隊先發本土投手問題依舊在，昨陳仕朋先發4局失4分吞敗，不敵對手王溢正先發6局失1分，最終Lamigo桃猿以9：2大勝富邦。

悍將土投先發 僅拿14勝

富邦本季3場先發交給土投，其中陳仕朋包辦2場都吞敗，另一場吳世豪無關勝敗，這3場先發皆投不滿5局就被打爆退場，合計防禦率10.80；富邦從2017年接手義大至今，土投包辦90場先發只拿14勝，另吞38敗，防禦率高達5.80，這段期間黃亦志和林政賢各拿3勝已是陣中土投最多。

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反觀桃猿土投很爭氣，2017年至今包辦93場先發，拿下31勝是富邦的兩倍有餘，防禦率4.84，其中王溢正先發45場拿到18勝，一人勝場數就抵過富邦全部土投。

王溢正昨先發6局被敲7安，只在5局上挨王正棠陽春砲掉1分，狂飆8K，拿下本季首勝和單場MVP，他表示，挨轟那一球投得很內角，只能說對手打得好。

桃猿另一亮點是21歲開路先鋒陳晨威，昨役他敲3安、外帶2盜，跑回3分，稱職扮演開路先鋒角色，目前以3盜暫居聯盟第一。總教練洪一中表示，讓陳晨威上場是借重其速度，跑那麼快，不用可惜。

陳晨威猛打賞 拚盜壘王

「今年目標拚盜壘王。」陳晨威說，只要上壘教練都開綠燈，自己優勢是速度，主要是掌握節奏，在對的時間點起跑。

陳晨威內外兼修，主守游擊，昨守游擊發生傳球失誤，他說，游擊守備偶爾會放不開，特別是失誤後守備壓力較大，也是未來要面對的課題。

悍將王正棠擊出生涯首支全壘打。（記者黃耀徵攝）

桃猿陳晨威昨進帳2次盜壘成功。（記者黃耀徵攝）

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