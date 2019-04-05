30歲不算晚 陳禹勳也有旅日夢

桃猿前隊友王柏融本季勇闖日職，陳禹勳（見圖）也表示自己有機會有想挑戰旅日。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕「大王」王柏融今年勇闖日本職棒，激起昔日桃猿隊友「鄉長」陳禹勳雄心壯志，陳禹勳表明，「如果未來有機會，我也想挑戰日職。」

2017年陳禹勳單季豪取37救援寫下新頁，今年挑戰救援王三連霸和生涯百救援里程碑，堪稱近年中職最強守護神；從2013年至今陳禹勳在國際賽和交流賽6度對日本，總計投6.2局無失分，表現不俗。

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「當然想挑戰日職，在那裡打球那麼舒服。」陳禹勳強調，不只是他，相信很多中職球員都有旅外夢想，他也把旅日當目標，至於年底是否行使旅外自由球員權利，須視本季表現而定，本季希望身體健康，看能否拿到個人獎項。

陳禹勳下月滿30歲，看似年歲不小，不過，過去南韓知名後援投手吳昇桓、林昌勇和具臺晟，3人都在31歲挑戰日職，且能繳出不錯投球成績單。

王柏融扛中職招牌跨海挑戰日職，初期表現不佳，不過陳禹勳認為才剛開始，樣本數太少，現在論成敗還太早，他說，「現在桃猿全隊都會看柏融打球，喊多大聲啊我們，相信他會愈打愈好。」

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