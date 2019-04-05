搭摩天輪看球 樂天球迷「孩子氣」

宮城球場外野遊樂園有個可以俯瞰球場的摩天輪。（特派記者陳志曲攝）

宮城球場外野遊樂園摩天輪視角的球場。（特派記者陳志曲攝）

棒球場也可以是主題樂園？只要走一趟樂天金鷲的宮城球場，可以親身體驗球團多年來推動「球場樂園化」的成果，矗立於左外野的美日職棒第1座球場摩天輪，由於辨識度超高，已成為球場的代表性地標。

踏入宮城球場大門往左外野走，就能看到微笑固力果樂園（Smile Glico Park），即便只是球場附加的遊樂區，佔地不大卻小巧精美，旋轉木馬、氣墊溜滑梯都有一定人氣。

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摩天輪於2016年5月啟用，掛有16個車廂，每個車廂可坐4人，建造費用約2億日圓，高度36公尺、直徑32公尺相當迷你，轉一圈約6分鐘，從車廂裡俯瞰球場甚至觀看比賽，堪稱獨一而二的景致，夜間隨著比賽進行還有燈光秀。

因應明年東京奧運把競技攀岩列入比賽項目，園內今年增設6公尺高的攀岩場，目的是鼓勵球迷關注奧運、從事戶外運動，至於泡泡球玩沙區、草皮上的縮小版棒球場，用來消耗小惡魔們的體力再適合不過。（圖︰特派記者陳志曲，文︰特派記者徐正揚）

樂天生命park宮城球場外野遊樂園摩天輪座位有球隊相關介紹，還有錄音導覽。（特派記者陳志曲攝）

樂天宮城球場外野遊樂園增設攀岩設施。（特派記者陳志曲攝）

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