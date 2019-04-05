大馬羽球公開賽》小戴今碰依瑟儂 保住球后看這戰

戴資穎今對上泰國女將依瑟儂，爭取4強門票。（BadmintonPhoto提供）

交手23次僅10勝

泰國女將依瑟儂今與小戴爭4強門票。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎昨天在超級750系列馬來西亞羽球公開賽女單次輪，以21：16、21：14解決泰國女將布莎南，今天下午3點（愛爾達體育三台直播）將跟泰國勁敵依瑟儂爭搶4強門票，這一戰也攸關能否保住世界第1寶座。

台泰天才少女 8強戰狹路相逢（記者卓佳萍製表）

世界排名緊追在戴資穎之後的中國陳雨菲、日本奧原希望，都搭上8強列車，背負衛冕壓力的戴資穎面臨扣分及失球后風險，8強戰對決依瑟儂將是一場硬仗，兩人生涯交手23次，小戴以10勝13負居下風，且最近4次交手，僅在去年湯優盃贏球。

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世界排名第8的依瑟儂，昨以23：25、21：14、21：16逆轉華裔美籍女將張蓓雯。

外界認為球后寶座、尋求衛冕對戴資穎絕對是一大壓力，昨她接受馬來西亞媒體訪問時表示，以平常心面對，甚至像往常一樣露出笑容，她說，「壓力也還好，就是盡力去打，當今女單大家實力都很強，場上都只有些微差距，還是要看臨場發揮。」

男雙方面，盧敬堯／楊博涵昨首局浪費19：18領先，被對手連趕3分，次局在關鍵時刻也未能把握契機，終場以19：21、18：21敗給世界排名第2的中國組合李俊慧／劉雨辰。

另一組男雙廖敏竣／蘇敬恒也以15：21、24：22、18：21不敵印尼第8種子阿爾弗蘭／阿利安托，止步次輪。

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