羽球》周天成為求甚解 征戰不帶教練

周天成（資料照，取自世界羽聯官網）

〔記者卓佳萍／越洋採訪報導〕世界排名第3的周天成接連在全英公開賽及本週大馬公開賽男單首輪止步，身後指導席並無教練陪同，而是物理治療師高敏珊，引起球迷關切。他表示，近期他選擇以「獨立思考」方式應戰，現在仍在尋找適合的教練及陪練員。

從2月底德國公開賽起，周天成歷經近2個月無臨場教練指導，德國站不敵日本名將西本拳太，止步4強﹔全英賽、大馬站都是一輪遊。

揭露缺點求突破

周天成表示，這一步是經過深思熟慮的，他跟教練團討論過後，希望走「獨立思考」道路，透過這段日子他也發現問題，並學著去調整，加強自己。

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奧運積分賽前以「實驗」性質求突破，周天成並不算浪費時間，他也勇於承擔輸球後果，「移除教練的協助，暴露了我隱藏的缺點，我也找到自己的核心問題。」他預告教練馮勝杰將在5月蘇迪曼盃重返團隊。

至於物理治療師坐在教練席，周天成說明，高敏珊不是球員，就不會提供戰術意見，能避免干擾獨立思考判斷，她並非取代教練，「我非常感謝她，背負外界質疑，情義相挺。」

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