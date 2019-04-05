NBA》史上最快 帕總開賽63秒被逐

教頭帕波維奇（左）開賽63秒就被驅逐出場，史上最快。 （今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺主帥帕波維奇最近火氣有點大，繼台灣時間週一與國王一戰被趕出場後，昨面對金塊，開賽僅63秒，又因抗議裁判，連吞2次技術犯規被驅逐出場，黑衫軍在群龍無首情況下，以85：113慘敗給金塊。

昨馬刺與金塊一戰開賽1分鐘時，帕波維奇就因質疑吹判，被連吹2次技術犯規，遭驅逐出場。總教練被趕出場的時間，並未有官方紀錄，但媒體翻出資料，發現2012年巫師教頭桑德斯曾經在與塞爾提克一戰中，開賽106秒就被趕出場，而昨天帕總只用63秒，整整比桑德斯快了43秒，成為NBA史上最快被趕出場的教練。

自嘲「有人打人了？」

成為如此特殊紀錄保持人，帕波維奇不改老頑童本性，先要記者去問裁判到底為何會如此，隨後又「亂入」金塊主帥馬龍的訪問現場，馬龍見到帕總後笑說：「我們正在討論今晚有新紀錄產生，某人在63秒時就被趕出場。」帕總裝傻反擊：「不會吧？你認真嗎？那一定有人打人了。」讓現場所有人笑翻。

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昨在帕總離場後，丹佛大軍面對馬刺毫不客氣，最多一度領先到30分，全隊6人得分上雙，中鋒約基奇攻下全隊最高20分、11籃板、9助攻；金塊大勝馬刺後，與勇士的勝差剩1.5場。

西部其他賽事，西部第3的火箭昨全隊飆進18顆三分球，以135：103痛宰快艇；目前排在西部第4的拓荒者，則以116：89輕取灰熊，僅落後火箭0.5場勝差。

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