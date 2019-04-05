NBA》東部亂鬥 南灘大軍跌出8強

熱火若未進季後賽，台灣時間4月10日對上籃網之戰將會是魏德生涯最終戰。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕努力尋求季後賽門票的熱火，昨與強敵塞爾提克一路激戰，惜末節被拉開差距後無力逆轉，終場以102：112吞下2連敗，南灘大軍跌出8強。

相較於西部8強早早關門，東部戰況相當膠著，5隊要搶最後3張季後賽門票，目前6到9名只有1場勝差，每天的勝負都牽動排名變化；現在活塞、籃網、魔術、熱火和黃蜂不只要全力搶勝，還得關注對手的戰況。

特別是熱火的晉級與否，也攸關魏德最後之舞能否延續至季後賽。雖競爭對手籃網、活塞同日也輸球，免於勝差被拉開，但南灘大軍接下來4戰並不輕鬆，依序對上本季交手沒贏過的灰狼，以及東部勁旅暴龍、七六人和籃網。

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魏德表示，現在球隊早已提前進入季後賽模式，一切盡力而為，「我只想在最後一季盡情揮灑，不願只是當一位坐在板凳的吉祥物，靠球迷喊聲才讓教練換我上場。」

若最終熱火沒搭上8強列車，台灣時間4月10日對上籃網，將是魏德在邁阿密主場的生涯最終戰，昔日三巨頭成員詹姆斯將到場見證。

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