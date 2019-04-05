SBL》狂追24分大逆轉 梅奧絕殺「看見上帝」

梅奧（右）帶球上籃，金酒球員防阻不及。 （記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕達欣昨在第16季SBL例行賽舉辦球隊最後一場主場日活動，上半場一度落後24分，球迷顯得落寞，下半場達欣射手林宜輝、外援梅奧接力飆進三分彈追分，主場粉絲嗨到起身吶喊，梅奧終場前3.14秒更以致勝拋投助隊以84：83氣走金酒，達欣總教練范耿祥形容，「投進那一刻好像看見上帝。」

梅奧全場37分進帳，末節轟進16分，包含4個三分球及最後致勝拋投，但他並不居功，「沒別的，就是不斷努力，抱著積極心態去迎戰，不斷努力就會有好事發生。」

上半場挖下24分大洞，范耿祥表示，當時防守不斷漏人，下半場經過修正，如此大的分差必須靠著團隊防守去彌補。攻下17分的林宜輝表示，梅奧打出不放棄的精神，也帶動全隊積極防守。

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達欣、金酒與裕隆目前戰績同為17勝18負，范耿祥表示，本週目標就是拿下最後2場球，鎖定第4名。

金酒遭大逆轉，教練吳俊雄用暗喻表示，「我有點理解NBA勇士隊的感受了。」他認為，多次判決並不利球隊，也無法拿捏裁判尺度，他並不覺得球隊的失誤是輸球主因。

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