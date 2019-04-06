首觸首盜首猛打 大王征服東京巨蛋

王柏融（右）日職生涯首次猛打賞，與另一功臣先發投手上澤直之（左）賽後與球迷合影，看台上有不少人揮舞王柏融加油毛巾。（取自火腿官方IG）

第2主場開幕 登英雄舞台

〔記者倪婉君／綜合報導〕儘管繼前天陽岱鋼之後，王柏融昨在東京巨蛋的初亮相就挨了日職生涯第1次球吻，但他展現被K之後顛倒勇的氣魄，後面3打席都是安打，還跑出第1盜，以生涯首次猛打賞，助火腿5：2擊敗西武獅。

3月31日在札幌巨蛋拿下生涯首次單場MVP後，王柏融昨在火腿的「第2主場」東京巨蛋表現更猛，展現百分之百上壘率，打擊率升至2成86，賽後也和先發投手上澤直之一起站上「英雄舞台」。

「心情非常開心，因為能幫助球隊中止3連敗。」有了上次「英雄經驗」，王柏融這次受訪明顯沉穩許多，他對生涯首支二壘長打，表示當下只想要擊到球而已，至於首次盜壘，也是希望跑到得點圈後能有再得分的機會。

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上澤給驚喜 中文說謝謝

上澤在向現場球迷致詞時，還特別用國語說「謝謝」，展現「愛台」的一面。

只是「東蛋初亮相」有些驚險，王柏融擔任先發第5棒指定打擊，1局下面對西武王牌多和田真三郎時，遭到148公里內角速球砸中右腿；無巧不巧，效力巨人的陽岱鋼前天才在東蛋被觸身球砸中右手，所幸無大礙，昨仍隨隊作客橫濱DeNA，但未出賽，見證巨人3：2險勝、笑納6連勝。

在昨役之前，王柏融5支安打都是一壘安打，且得點圈打擊率僅1成25，還遭到球迷狠酸，但他用表現替自己扳回顏面。3局敲安後，王柏融在5局二壘有人，敲出帶打點安打，隨後跑出生涯首盜，7局則在一、二壘有人，敲出二壘安打送回1分，可惜中田翔在本壘前被觸殺。

效力西武的廖任磊昨也在8局下登板，雖投出152公里速球被首名打者渡邊諒轟出全壘打，但隨後用2K在內連續解決3名打者，表現仍不俗。

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